"Премия учреждена с целью мониторинга реализации национальных проектов на территории Арктического региона и максимальном информировании всех заинтересованных лиц, а также выявление инициатив, которые могли бы стать проектами межрегионального сотрудничества на территории всей. Ее уже поддержали Мурманская область. Красноярский край, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ", — рассказали в оргкомитете.

Премия вручается по 12 номинациям, сфокусированным на 12 национальных проектах – "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива". В каждой из номинаций награды присуждаются по категориям "проект", "товары/услуги", "идея/разработка".

"Принять участие в конкурсе могут компании любой формы собственности и стран ЕАЭС, осуществляющие свою деятельность на территории РФ в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим деятельность хозяйствующих субъектов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц. Прием заявок в рамках II этапа проведения Конкурса продлится до мая 2021 года включительно. Проекты победителей войдут в особый реестр", — добавили организаторы.

По итогам первого этапа в номинации "Образование" в число номинантов вошел коллектив преподавателей и учащихся Мыскаменской школы-интерната со своим проектом "Сборник заданий по географическому краеведению Ямало-Ненецкого автономного округа "Внеклассное путешествие по краю земли". В номинации "Туризм" один из главных претендентов на победу – эко-отель "HELIOPARK Летняя Золотица", расположенный в 40 км от Соловков на берегу Белого моря. Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" борется за победу в номинации "Экология" за серию акций по очистке арктических территорий от мусора и отходов.