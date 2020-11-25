В 2018 году курорт "Роза Хутор" принял программу устойчивого развития, в которой предусмотрены и инициативы, направленные на охрану животного мира, изучение и поддержку популяций редких животных и растений.

"Кумжа, или черноморский лосось, включена в Красные книги Российской Федерации, Краснодарского края и Европейский красный список. Особенностью этого вида является чувствительность к качеству воды – он обитает только в чистых водоемах с высоким содержанием содержания кислорода", — пояснили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для восстановления популяции курорт инициировал работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов путем выращивания (на Племенном форелеводческом заводе "Адлер") и выпуска в водные объекты черноморского бассейна мальков кумжи.

"Всего в воду попали 40 тысяч мальков весом чуть больше 3 грамм каждый. На последующих этапах в 2021 и 2022 годах курорт планирует провести выпуск еще около 80 тысяч мальков черноморского лосося. Такое количество, по мнению ученых, необходимо для восстановления популяции этого редкого вида", — добавили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В регионе развития курорта обитают девять видов земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, включая краснокнижного черноморского лосося (кумжа), 86 видов млекопитающих, 230 видов птиц и пять тысяч видов насекомых. На территории курорта можно увидеть 960 видов горных растений.