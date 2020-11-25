Азорские острова — первый регион в Португалии и единственный в мире архипелаг, сертифицированный как устойчивое туристическое направление. Такой статус имеют всего 13 регионов на планете. Острова считаются одним из самых экологически безопасных мест отдыха, в 2020 году архипелаг вошел в топ-100 самых устойчивых туристических направлений в мире.

Достижения региона в поддержании устойчивого туризма признаны Quality Coast и National Geographic Traveler Magazine.

Архипелаг 30 лет назад от охоты на китов перешел к туризму, ориентированному на сохранение этих животных. Сегодня застроенная территория островов составляет всего 5%. Азоры эффективно используют возобновляемую геотермальную энергию, а основные отрасли промышленности здесь — сельское хозяйство, животноводство, рыбная ловля и туризм.

На форуме, посвященном развитию устойчивого туризма, который пройдет в Москве 30 ноября, представитель организации по управлению туристическими направлениями Азорских островов Хорхе Алвес расскажет, как работает эта система, и каких туристов она привлекает.

В программе форума – 42 спикера из 14 стран. Группа экспертов будет вести дискуссию непосредственно в студии Росконгресса, которая расположена в Центре международной торговли в Москве. Участники из Великобритании, Норвегии, Словении, Португалии, Польши, Индии, Таиланда, США и других стран будут делиться своим опытом развития туризма в условиях устойчивой среды онлайн. Полный перечень спикеров здесь. Трансляция будет доступна всем желающим после предварительной регистрации.

Форум состоится 30 ноября, начало в 10:00 мск.