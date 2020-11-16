Там пояснили, что на Розе Хутор около 200 разных бизнесов, включая отели, рестораны, магазины. Гостиничные номера оборудованы телевизионными экранами с пультами дистанционного управления, батарейки также используются в пультах кондиционеров и бытовых электроприборах гостей. В результате на курорте ежегодно образуется значительный объем отработанных бытовых батареек.

«Сформировать первую партию нам удалось за прошедшие зимний и летний туристские сезоны. Мы выстроили сложную логистику накопления батареек, подключив работающие здесь предприятия. Выдали каждому специальные контейнеры, заключили договор с переработчиком, и теперь отправляем первую партию в Челябинск, где расположена его производственная линия. Мы рассчитываем вскоре получить данные о полезном вторсырье, которое будет извлечено из наших батареек», — цитирует пресс-служба директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Дмитрия Колосова.

По его словам, больше всего использованных батареек было собрано в отелях международной сети Radisson Hotel Group. Кроме того, в сочинском горном кластере, где активный туризм приобретает все большую популярность, еще одним заметным источником стали налобные фонари, с которыми путешественники отправляются в походы с ночевкой.

«Это наш первый опыт, и мы очень рады тому, что образующиеся на курорте отработанные батарейки, наряду с картонной и пластиковой упаковкой, а также стеклянной тарой, нашли свой путь к переработчику», — добавил топ-менеджер.

Отработанные батарейки классифицируются как высокоопасные отходы, их транспортировка и обработка требует специальной лицензии. Ограничения связаны с тем, что батарейки являются миниатюрными химическими лабораториями, и упакованные в их корпус субстанции небезопасны для природы.

«На нашем производстве батарейки будут рассортированы и разобраны. Мы извлечем металлы и их соединения, а также графит. Батарейки для нас – не просто требующие особой осторожности отходы, но высококонцентрированная и поэтому очень богатая руда, которую можно распустить на полезные компоненты почти целиком, примерно на 95%. Надеемся, что пример «Роза Хутор» мотивирует другие курорты к ответственному обращению с такого типа отходами», — заявил, в свою очередь, директор ГК «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.