"Уже четвертый год 1 июня, в День защиты детей, мы проводим благотворительный вечер «Турбизнес с открытым сердцем», собирая средства для подопечных детского хосписа "Дом с маяком", неизлечимо больных детей. Уже собрано более 5 миллионов рублей для 14 детей на приобретение медицинского оборудования, средств гигиен, лекарств, специального питания. В этом году акция пройдет в виде онлайн-марафона, который продлится сутки", — рассказал он.



По словам Исаакова, в этом году средства будут собираться не адресно, на конкретного ребенка, как всегда делалось прежде. "После подведения итогов акции мы попросим службу фандрайзинга фонда "Дом с маяком" решить, кому из подопечных эти деньги сейчас особенно нужны. После этого представим публике адресата сбора и расскажем, на что пойдут средства", — рассказал он.



Сбор средств стартует 1 июня 2020 года в 00:01. С этого момента и до 23:59 тех же суток можно внести свой взнос (от 100 рублей) – все варианты того, как это сделать, указаны на сайте хосписа.