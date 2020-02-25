В рамках детокс-программы туристам на курорте предложат специальное трехразовое питание, посещение термальных зон, спортивные и бьюти-активности. Также путешественники смогут подняться к горным вершинам на высоту 2200 метров над уровнем моря – на главную смотровую площадку курорта с обзором 360°.



"Программа "Горный детокс" будет действовать на Курорте Красная Поляна весь апрель. В ее стоимость включено проживание в отеле, трехразовое детокс-питание, прогулочные билеты на канатную дорогу до Поляны 2200, а также востребованные спа-программы и спортивные активности: утренние пробежки, йога и стрейчинг, мастер-классы по плаванию и аквааэробика, клиентские дни по тайскому и хамам-массажам и косметологии", — рассказали в пресс-службе.



В компании добавили, что в апреле на курорте запланирована большая программа мероприятий. Так, с 10 по 12 апреля на горнолыжных склонах в горной долине Цирк-2 состоятся экстремальные игры Russian Freestyle Games, в преддверии которых пройдет недельный Happy Hour Camp, где тысячи участников со всей России и из других стран будут "прокачивать" свои навыки катания на лыжах и сноуборде.



А во второй половине месяца на Курорте Красная Поляна пройдет Кубок России по сноуборду Big Air & Slope Style, который запомнится гостям зрелищными акробатическими трюками спортсменов. Помимо горнолыжных событий гостей также ожидает турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global, где главным поединком вечера на сцене WOW Арены станет бой между Владимиром Минеевым (Россия) и Дауреном Ермековым (Казахстан).



Кроме того, на курорте открыты 30 км горнолыжных трасс, шесть зон для фрирайда, два сноупарка, а также действуют более 30 активностей для взрослых и детей.