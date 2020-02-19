На Курорте Красная Поляна гостиничный оператор Accor представлен такими брендами как Rixos, Novotel Resort, Mövenpick и ibis Styles.

"На территории Après Ski Красная Поляна (на высоте 960 метров) пройдет вечеринка, посвященная lifestyle-программе лояльности Accor Live Limitless (ALL) французской гостиничной сети Accor. В рамках мероприятия запланированы выступления московских диджеев Наташи Туровниковой и Александры Фёдоровой. Каждые два часа для гостей, присоединившихся к программе ALL на вечеринке, будет проведен розыгрыш проживания в отелях сети Accor, расположенных на Курорте Красная Поляна", — рассказали в компании.

Как отметили в НАО "Красная Поляна", для посещения вечеринки необходимо воспользоваться ключ-картой отеля или апартаментов Поляны 540, либо приобрести на сайте курорта прогулочный билет или ски-пасс на канатную дорогу. "Все участники программы лояльности ALL получат бесплатный коктейль при предъявлении карты уровня не ниже Silver", — подчеркнули в компании.

Как сообщили в пресс-службе, на площадке Après Ski Красная Поляна можно попробовать блюда итальянской, азиатской, американской и немецкой кухонь, а также традиционный итальянский аперитив Aperol Spritz.

В ноябре 2019 года НАО "Красная Поляна" и французский гостиничный оператор Accor подписали договор об открытии на курорте трех новых отелей Novotel Resort, ibis Styles и Mövenpick, общий номерной фонд которых составляет более 200 комнат.