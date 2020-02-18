Фото: Coral Travel

"Два года назад в отеле была обновлена часть инфраструктуры, в прошлом году – часть номерного фонда. Сейчас проходит следующий этап реновации, и к началу летнего сезона 2020 во всех номерах будет обновлено напольное покрытие, а также кровати, мебель и декоративный текстиль", — рассказали в пресс-службе.

Фото: Coral Travel

По данным туроператора, на пляже появится новый бар, а в главном ресторане гостей ждет новая расстановка столов и обновленные буфеты. Кроме того, будут расширена пляжная зона и закончено строительство корпуса Residence.

Фото: Coral Travel

Seven Seas Hotel Life 5* (бывший Otium Hotel Life) – один из самых востребованных отелей у российских туристов в Кемере. Здесь работают 24-часовой сервис питания по системе "Ультра все включено" и концепция Coral Club для комфортного отдыха гостей всех категорий, а также программа Sun Family Club, в рамках которой российские педагоги проводят развлекательные и развивающие мероприятия для детей.

Фото: Coral Travel

Seven Seas Resorts & Hotels входит в сеть OTI Hotels & Resorts International. Туроператор Coral Travel работает с отелем на эксклюзивной основе.