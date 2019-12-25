"Соглашение предлагает пассажирам больше возможностей для путешествий между Москвой и Брюсселем. Продажи билетов по новому соглашению открыты, первые совместные рейсы начнут выполняться с 20 января 2020 года", — сообщает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что совместная эксплуатация рейсов позволяет авиакомпаниям предложить своим пассажирам больший выбор вариантов перелета. Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться любым из четырех ежедневных рейсов между Москвой и Брюсселем, выполняемых совместно авиакомпаниями "Аэрофлот" и Brussels Airlines.

Новое соглашение также открывает пассажирам "Аэрофлота" и Brussels Airlines стыковки с глобальной маршрутной сетью обоих перевозчиков. При этом благодаря "сквозной регистрации" трансферные пассажиры могут сдать багаж при отправлении и получить его в финальном пункте назначения, без необходимости перерегистрации его в пункте транзита.

В июне 2019 года авиакомпания Brussels Airlines перевела свои рейсы в московский аэропорт Шереметьево из Домодедово.