«В форуме приняли участие поставщики услуг из 25 регионов России, больше трети из которых участвуют в выставке ежегодно. На площадке BEST RUSSIA экспоненты представляют свой турпродукт турагентствам, работающим в сфере премиального туризма. Выставка 2023 года подтвердила, что спрос на подобный отдых в России быстро растет», — сообщают организаторы.

Замдиректора по туризму Росзаповедцентра Минприроды РФ Ксения Абрамова подчеркнула, что выставка позволила развенчать миф о том, что все особо охраняемые природные территории и национальные парки закрыты для туристов.

«Это не так. И мы хотим нашим коллегам из туриндустрии рассказать, что мы открыты и рады сотрудничеству. Уже после мастер-класса с некоторыми коллегами появились планы по сотрудничеству в будущем», — рассказала она.

Коммерческий директор курорта «Игора» считает, что выставка очень важна для развития туристического потенциала страны в сфере отдыха высокого уровня. «Чтобы продавать люксовые направления для гостей, которые готовы платить за свой отдых в нашей стране, нам приходится быть глубоко интегрированными в те знания и те смыслы, которые окружают тот или иной регион. Проект позволяет увидеть нашу страну с ее лучшей стороны, так как здесь представлено огромное количество регионов», — говорит она.

Владелец отеля-усадьбы «Времена года» Дарья Афанасьевна считает удобным жесткое расписание выставки расписанные заранее встречи с представителями консьерж-сервисов и организаторов туров.

Директор по маркетингу компании «Ulysse Travel Club» Виктории Шомовой отмечает высокое качество участников выставки. «Это очень высокий уровень, качественная выборка. И отправляя гостей в те проекты, которые здесь представлены, ты можешь быть уверен за результат, который получит твой клиент. Например, на первой выставке я познакомилась с таким проектом, как «Дом для Лосося», в который отправила уже много клиентов», — говорит она.

Фото: пресс-служба выставки BEST RUSSIA

Деловая часть программы включала семинар по актуальным вопросам законодательства в туристической сфере, мастер-классы по организации дорогих путешествий в различных регионах РФ, мастер-класс на тему экотуризма в заповедниках и национальных парках.

В рамках выставки состоялась церемония награждения участников. Завершила вечер культурная программа, во время которой продолжилось неформальное общение между участниками выставки.

Следующая выставка состоится весной 2024 года.