Фото: Пресс-служба ГК "АГРАНТА"

"В шоу приняли знаменитые шеф-повара, а главным ингредиентом всех блюд стала волжская рыба. Шеф-повар ресторана "Сказка. Еда и вино", бренд-шеф ресторана Osteria Lucia Павел Трифанов приготовил в огромном 100-литровом котле на костре тройную уху по-ярославски по рецепту XIX века. Шеф, блогер и телеведущий Григорий Мосин, угостил гостей судаком, подкопченным волжским сибасом и щучьими котлетами. Кулинарный эксперт телепрограмм на НТВ и Первом канале, член гильдии Sheff Team Russia Игорь Молодкин представил гостям современную ярославскую версию испанской паэльи, приготовленной с волжской рыбой", — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ГК "АГРАНТА"

На День "Ярославского взморья" собрались гости парк-отеля, которые приезжают сюда из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска и других городов Ярославской области, жители коттеджного поселка "Коприно". На праздник также прибыли представители правительства Ярославской области и администрации Рыбинского муниципального района.

Фото: Пресс-служба ГК "АГРАНТА"

В ходе праздника его организаторы праздника объявили о скором запуске на территории курорта новой четырехзвездочной гостиницы "Коприно Плаза", расположенной на берегу реки Треновка. Отель рассчитан на 127 номеров и может принимать до 250 гостей одновременно. К зоне ресепшн отеля примыкает пирс, что позволяет владельцам яхт и катеров зайти в отель прямо с воды после швартовки. Сейчас в отеле завершается благоустройство территории, первых гостей он примет в сентябре.