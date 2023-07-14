"Пробы воды в море в городе-курорте Геленджик, который находится по соседству с пострадавшим от подтопления Туапсинским районом, соответствуют всем санитарным показателям", — сказала Воронкова.

В пресс-службе администрации Геленджика "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время все пляжи города-курорта открыты для купания: шторма нет.

"Единовременно на курорте находится около 65 тыс. туристов. Заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий составляет около 98%", — добавил собеседник агентства.

Ранее руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова сообщила "Интерфаксу", Черное море по всей территории Большого Сочи соответствует санитарным нормам.