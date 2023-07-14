"Мы ожидаем, что Крым, где, к нашему сожалению, закрыт аэропорт, примет миллион организованных туристов за летний период", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Летом 2022 года общий турпоток в Крым составил 4,2 млн человек, это на 19% ниже рекордного 2021 года.

Осипова также отметила, что у туристов есть сложности с покупкой билетов на поезда в Крым.

В конце июля оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запускает дополнительный поезд "Таврия" №483/484 сообщением Москва – Керчь. Всего на период курортного сезона в Крым из разных городов России ранее были назначены 21 пара поездов и 3 группы прицепных вагонов.