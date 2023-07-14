"Инфраструктура на курортах не пострадала, в большинстве районов Сочи были сильные осадки, но мы не столкнулись с переселением туристов в гостиницах на этажи выше, как это было в соседней Абхазии. Там пришлось поднимать туристов с первых этажей из-за подтопления. В Сочи были проблемы с трансферами в аэропорт, когда часть дорог была подтоплена. Но ни один турист не опоздал на свой рейс, а прибывающие задерживались незначительно", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, массовых отказов от туров на черноморское побережье не было.

"Курортные территории Большого Сочи не пострадали, частному сектору оказывается помощь после подтопления. В Сочи единовременно отдыхают 180 тыс. человек и тенденции по турпотоку на август, даже сентябрь-октябрь весьма положительные", — пояснил он.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Согласен с экспертом и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Мы наблюдаем, что потребительский спрос на этом направлении не падает", — подчеркнул он.

Между тем, Осауленко напомнил, что разбушевавшаяся стихия не является серьезным основанием для отказа от тура и полного возврата средств.

"С точки зрения туристического законодательства, если человек отказывается от тура, то ему возвращаются средства без фактически понесенных расходов. У самостоятельного туриста финансовые потери при отказе от брони или авиабилетов будут еще больше", — добавил он.

С 9 по 11 июля на территории Большого Сочи выпало более 100 мм осадков (двухмесячная норма — ИФ) в виде залповых ливней и града. Так, подтопленными оказались дома в микрорайоне "Звездочка" в Хостинском и Адлерском районах, а также на федеральной территории "Сириус". Крупный град повредил крыши домов, соцобъектов и автомобили жителей поселка Аше Лазаревского района.

В настоящее время все пляжи в Сочи и Сириусе открыты для купания, проводится анализ морской воды после стихии и дезинфекция подтопленных территорий.