"Кудеярова тропа" — это открытые соревнования (пеший марафон), представляющие собой преодоление дистанций по пересеченной местности при полном самообеспечении. Соревнования проводятся в любую погоду", — говорится в сообщении.

Участникам на выбор предложат три пеших дистанции — 30 км, 70 км и 100 км. При этом награждение идущих 30 км запланировано через 11 часов после старта, а финиш для дистанции 100 км будет закрыт через 29 часов.

Отмечается, что участвовать в марафоне смогут как одиночки, так и команды до пяти человек.