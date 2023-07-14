"Растет интерес туристов к размещению в глэмпингах. И это связано не с географий поездок, так как глэмпинги есть во всех регионах России и даже в Подмосковье. Интерес туристов здесь – в том, что можно провести ночевку в необычных условиях, детям очень нравятся глэмпинги. Мы видим даже, что на территории одного из подмосковных пансионатов есть несколько глэмпингов, и туристы выбирают проживание не в стационарном корпусе, а в большой палатке. Детям очень нравится такое размещение, это приключение для них", — сообщил он.

Эксперт напомнил, что впервые глэмпинги появились в труднодоступных местах, там, где невозможно капитальное строительство, на особо охраняемых природных территориях.

"Но сейчас мы видим, что это модная фишка, интересная туристам. Выбирая регион для отдыха, многие спрашивают, есть ли там глэмпинги, и если есть, то едут", — подытожил Ромашкин.

Термин глэмпинг появился в результате сочетания слов гламурный и кемпинг. В таких объектах туристам предлагают размещение на природе, в палатках или домиках, но с комфортом и всеми удобствами. В марте 2023 года в России насчитывалось 400 глэмпингов, за пять лет их число выросло в 40 раз.