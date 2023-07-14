"Сегодня состоялась защита маршрута в министерстве экономического развития РФ. На защите присутствовали члены экспертного совета НТМ (национальных туристических маршрутов). Со стороны Свердловской области проект представлен исполняющим обязанности директора Центра развития туризма Иваном Пономаревым. Теперь у нашего региона два нацмаршрута", — написала Туканова.

Проходящий по Свердловской области участок туристического Императорского маршрута охватывает территорию региона, которую, в силу тех или иных событий, посещали члены царской семьи Романовых. В первую очередь речь идет о железнодорожном туре "Екатеринбург-Алапаевск-Екатеринбург".

Ранее национальным был признан свердловский Демидовский маршрут, представляющий собой путешествие, объединяющее Екатеринбург, Нижний Тагил и окрестные населенные пункты.