"12 детей доставлены для проведения медицинского осмотра в больницу СМП №25, угрозы жизни и здоровью нет, проводятся необходимые диагностические исследования. Состояние детей не вызывает опасения медиков", — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как сообщалось, сухая растительность и камыш загорелись на площади 2 га в Красном сельском поселении, в районе хутора Заяр. На территории хутора находится детский лагерь "Орленок на Ахтубе". Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации детей и сотрудников оздоровительного учреждения в соседний лагерь "Сказка". Локализация возгорания объявлена в 12:37.