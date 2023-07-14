"Проверка по вопросу цен на авиабилеты может выглядеть как политический способ контроля над ценами. Мы не знаем, касается ли проверка "Аэрофлота", но в целом сигнал негативный. Мы считаем, что без индексации цен "Аэрофлот" может оказаться не в состоянии уйти от убыточности", — сказано в обзоре аналитика.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за I полугодие вырос на 22%, до 20,9 млн человек, пассажирооборот — на 32%, до 53,4 млрд пассажиро-километров. Однако, по мнению Булгакова, сам по себе рост пассажирооборота, "без балансировки цены билета с учетом операционных расходов, не обеспечит возврат к нормальной ситуации и прибыли".

Накануне ФАС сообщила, что совместно с Генпрокуратурой проводит проверки российских авиакомпаний и аэропортов по вопросу формирования цен на билеты. При выявлении фактов нарушения антимонопольного законодательства служба пообещала принять меры реагирования.

Сообщение ФАС вышло вслед за интервью изданию РБК совладельца аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталия Ванцева, в котором он спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в этом году без значительных субсидий от государства: на 15-20% на внутренних рейсах и до 40% — на международных.

На высказывания Ванцева отреагировал и Минтранс: со ссылкой на замглавы министерства Игоря Чалика пресс-служба распространила заявление, что информация о возможном росте цен на перелеты до 40% "не имеет под собой оснований". При этом рост средней фактической стоимости билета по внутренней сети в январе-мае этого года, по данным Минтранса, составил около 6,2% год к году, или 420 руб. В апреле Чалик говорил журналистам, что по итогам года Минтранс ожидает роста цен на билеты в пределах инфляции — по оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%.

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал в июне, что средняя стоимость билетов группы по итогам 5 месяцев выросла примерно на 10%. По рынку динамика примерно та же, добавлял он. Вместе с тем Александровский заявлял, что "Аэрофлот" против продления госсубсидий для авиакомпаний, выделенных в прошлом году на поддержку деятельности в условиях санкций, поскольку в дальнейшем эта мера может привести к резкому росту тарифов.