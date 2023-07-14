"В основном это курение в неположенном месте и распитие алкоголя", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Анапа — пока единственный город-курорт Краснодарского края, где полицейские осуществляют патрулирование на квадроциклах.

"Перед обычными патрульными автомобилями у квадроциклов большие преимущества: они могут спускаться и подниматься по самым крутым склонам, по песку и отсутствие дорог для них не преграда. Поэтому они используются при патрулировании зон отдыха в Анапе, где протяженность пляжной территории составляет более 40 километров", — добавил сотрудник пресс-службы.