"Фестиваль "ВОДЯНОЙ.RU" на пителинской земле будет проводиться уже во второй раз. В прошлом году его посетили сотни жителей и гостей района. Этот праздник не имеет возрастных ограничений. Проводится при поддержке администрации муниципального образования и учреждений культуры района", — говорится в сообщении.

В программе праздника — заплыв на самодельных сплав средствах "Регата по-пителински", участие в которой могут принять дети до 14 лет; одиночный и командный заплывы; спортивно-экстремальный забег "в отрыв"; конкурс костюмов "Водная фантазия", шоу мыльных пузырей и пенная дискотека и многое другое.

На празднике выступит творческий коллектив "Tequila Jam", а финальной точкой праздника станет фаер-шоу.