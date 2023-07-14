"По итогам первого летнего месяца Сочи посетили 3,8 млн человек. Загрузка в санаториях там, где есть медицинская база, достигает 100%", — рассказал Ярыш.

Он отметил, что все санатории заняты.

"Мы видим потребности и тенденции развития лечебного туризма", — сказал Ярыш.

По его словам, сочинские отели загружены в среднем на 86%. При этом бархатный сезон в Сочи, по данным главы департамента, продлится в этом году до середины октября.

"Летом планируем принять 4,5 млн туристов и побить рекорд предыдущего года — 7, 3 млн человек — и принять 7,4 млн", — сказал Ярыш.

Он добавил, что большим спросом пользуется горный туризм и объекты достопримечательности города-курорта.