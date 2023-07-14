"Лично возглавил комиссию по её приёмке. По результатам проведенных обследований замечаний не выявлено. Подрядчик провёл все работы качественно и с опережением графика, благодаря чему ремонт удалось завершить раньше намеченного срока!" — отметил Волочай.

Дорога отремонтирована в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Военно-исторический мемориал и музей "Безымянная высота" открыты в Калужской области в 1980 году на месте героического подвига 18 советских солдат, которые ценой своих жизней, вели неравный кровопролитный бой против 200 солдат противника. Ежегодно это место посещают тысячи людей.