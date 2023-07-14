"По поручению губернатора в рамках совета по туризму туроператоры рассмотрели возможность, просчитали экономику и дали всевозможные скидки как на проживание, так и на пакеты туроператоров. На сайте единой карты жителя Мурманской области есть предложения для местных жителей", — сказал Елисеев журналистам на полях Арктического фестиваля "Териберка" в Мурманске в пятницу.

Он отметил, что для туроператоров местные жители имеют важное преимущество — возможность в последний момент занять место в группе и отправиться в путешествие.

По данным на сайте ЕКЖ Мурманской области, для держателей карты есть скидки от представителей сферы гостеприимства на проживание, экскурсии, однодневные и многодневные туры, сувенирную продукцию. Размер скидки варьируется от 5% до 30%.

Ранее, в январе текущего года, губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совете по туризму предложил туроператорам предусмотреть доступные туры для местных жителей.

Он отметил, что в популярной среди туристов Териберке цены стали очень высокими и зачастую недоступными для жителей Заполярья даже с учетом северных зарплат.

По данным из открытых источников, трёхдневный тур в Териберке может стоить около 60 тыс. рублей, стоимость морской прогулки из Териберки для наблюдения за китами — около 15 тыс. рублей.

Как сообщалось, выдача ЕКЖ на базе платежной системы "Мир" началась в октябре 2022 года. В настоящее время ЕКЖ Мурманской области выпускают Совкомбанк и ВТБ. Как сообщал "Интерфаксу" исполняющий обязанности министра цифрового развития региона Александр Карельский, в четвертом квартале текущего года к выпуску ЕКЖ могут присоединиться Альфа-банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк, которые уже ведут технические и регламентные работы по подключению к проекту. Также продолжается работа со Сбербанком.