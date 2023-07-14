При выполнении российскими компаниями внутренних рейсов (с 13 июля обслуживаются только в Т1) тариф вырастет со 170 до 200 руб. за пассажира (+18%). При выполнении ими зарубежных полетов, обслуживание которых переведено в Т2, ценник вырастет с 350 до 565 руб. (+61%).

Плата за пользование терминалом для иностранных перевозчиков с августа составит $16,5 за пассажира. До ввода в эксплуатацию Т2 она, согласно материалам, составляла $9,5 — то есть тариф будет повышен в 1,7 раза.

Как сообщалось, Т2 открылся для обслуживания пассажиров 11 июля. С 13 июля в Т2 были переведены все международные рейсы из Т1.

Строительство Т2, приуроченное к Чемпионату мира по футболу 2018 года, началось в 2015 году, "Домодедово" инвестировало в проект более 42 млрд руб.

Согласно отчетности "Домодедово" за 2022 год, крупнейшими по объему выручки клиентами аэропорта были российская авиакомпания S7 (9 млрд руб., доля — 27%), на втором месте — арабская Emirates (3,4 млрд руб., или 10%), на третьем — "Уральские авиалинии" (3,2 млрд руб., или 10%).

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2022 году обслужил 21,2 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее. Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.