"В Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае, в Кемеровской области сильный и очень сильный дождь в виде ливня, град, гроза и ветер до 25 м/с после очень сильной жары. Хотя температурный режим там приблизится только к норме, но резкая смена температуры всегда определяет фронтальный раздел с последующими негативными последствиями", — сказал Вильфанд.

Так, по его словам, в Омской области после сильной жары, где вчера температура поднималась до плюс 39, наступит понижение температуры примерно на 10 градусов.

Также сложная погодная ситуация в Приморском крае, который, как отметил Вильфанд, "бесконечно заливает". "В этом году система циклонов, которая формируется в Монголии, Китае, Японском море, объединяется, и там постоянно идут дожди, что негативно сказывается. Реки, выходя из берегов, подтапливают бесконечно постройки, дороги", — сказал он.

Аналогичная ситуация складывается и на юге Хабаровского края.

В Краснодарском крае, где была сложная ситуация из-за дождей, наоборот, погода улучшится. В ближайшие 2-3 дня там будет относительно спокойная погода, сложностей не прогнозируется.