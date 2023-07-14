"Зачастую закрытые административные территориальные объединения исключаются из туризма, но мы видим не только заинтересованность, но и уже включение ЗАТО в развитие туризма", — сказал Елисеев журналистам на полях нулевого дня Арктического фестиваля "Териберка" в Мурманске в пятницу.

Он отметил, что уже весной текущего года турпоток в ЗАТО Североморск — главную базу Северного флота — составил более 1 тыс. людей и тем самым превысил показатели по итогам 2022 года.

"Мы превысим (по итогам 2023 г. — ИФ) в два или три раза количество туристов, привезенных и обслуженных в ЗАТО Североморск. Это связано с тем, что полтора года назад была проведена работа совместно с администрацией города, с музеем Северного флота, мы создали условия с туроператорами, которые позволили системно начать работать с ЗАТО", — добавил Елисеев.

По его словам, жители ЗАТО также вовлечены в туризм, в частности занимаются изготовлением сувениров.

При этом для вовлечения мурманских муниципалитетов в развитие туризма важно создавать места размещения, потому что сейчас с их нехваткой сталкивается, в том числе Мурманск, заключил Елисеев.

VIII Арктический фестиваль "Териберка" пройдет в одноименном селе на берегу Баренцева моря в Мурманской области в субботу и воскресенье. По данным комитета по туризму Мурманской области, на фестивале ожидается более 10 тыс. гостей.

Особенностью традиционной гастрономической площадки станет участие рестораторов из Приморского края, приглашенных в рамках проекта "Гастрономическая карта России". Гости фестиваля смогут попробовать как северную кухню, так и дальневосточную. Всего в Териберке ожидается более 30 рестораторов.

Также в программе фестиваля кинопоказы, экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".