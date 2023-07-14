"В связи с возгоранием камыша и сухой травы в хуторе Заяр Среднеахтубинского района принято оперативное решение об эвакуации отдыхающих детей и персонала детского лагеря "Орленок на Ахтубе". Угрозы лагерю нет, решение об эвакуации принято из-за сильного задымления территории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей на автобусах доставят в близлежащий лагерь "Сказка", где они пробудут до локализации возгорания.

Ранее в пятницу МЧС сообщил о возгорании сухой растительности и камыша на площади 2 га в Красном сельском поселении, в районе хутора Заяр. На месте работает 82 человека и 51 единица техники.