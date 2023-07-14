"Проводится проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в горной местности. Предварительно установлено, что 11-летняя девочка, прибывшая из Сочи, отдыхала с семьей на территории туристической базы, расположенной в труднодоступной горной местности. После прогулки к озеру Псенодах она не вернулась к месту туристической стоянки", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поисках девочки, пропавшей в районе Майкопского перевала (Адыгея), задействован вертолет Ми-8 МЧС России.