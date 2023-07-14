"Для гостей организована обширная программа, которая знакомит с карельским языком, традиционными ремеслами, музыкой, играми. В программе фестиваля — разнообразные мастер-классы: по ткачеству, лоскутному шитью, плетению из ивового прута, по росписи суми-э, изготовлению народной куклы и другие", — говорится в сообщении.

Подготовлены театрализованные представления, в том числе от театра из Санкт-Петербурга "Pool Tuba". Спектакли также будут представлены на детской площадка фестиваля.

Традиционно на празднике можно будет поиграть в народные игры: рюхи и лапту. А также побывать на уроке карельского языка, продегустировать карельский хлеб из сосновой коры, испечь калитки, посмотреть уличное кино и стать участником других интересных событий.

Фестиваль включен в календарь туристских событий Тверской области на 2023 год.