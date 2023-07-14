Отмечается, что его архитектурный облик одобрил экспертный совет при комитете градостроительной политики.

"Новый павильон разместится с севера от главного здания музея. Сам павильон украсят гранитной плиткой, а стеклянный купол со стороны входной группы создаст естественное освещение в вестибюле, где будут собираться посетители перед экскурсией. Рассмотрев архитектурную концепцию, эксперты рекомендовали сделать главный вход ближе к паркингу, сформировать единый стилистический ансамбль зданий и навигации по территории", — говорится в сообщении.

Планируется, что постоянная экспозиция павильона будет посвящена работе поисковых отрядов. Также здесь можно будет проводить временные выставки и интерактивные программы.

Кроме того, в здании будет фондохранилище для живописи, скульптуры и документов. Уличная зона рядом с новым зданием рассматривается как продолжение музейной. Здесь разместят открытые экспозиции.

Власти Ленинградской области ожидают, что музей смогут посещать до 300 человек одновременно или около 250 тыс. в год.

Следующая стадия работ — проектирование.

Музей "Прорыв блокады Ленинграда" находится в Кировском районе Ленинградской области. Создан в 1990 году на базе музея-диорамы и памятных мест Великой Отечественной войны в Южном Приладожье. Занимает территорию площадью 200 га, связанную с блокадой Ленинграда и освобождением его от немецких захватчиков.