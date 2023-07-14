"15 и 16 июля в парке "Зарядье" пройдет культурная программа "Киновыходные". Она приурочена к двум юбилеям — 85-летию со дня рождения артиста Владимира Высоцкого и 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Оба дня с 12:00 до 23:00 жителей и гостей столицы ждут театрализованные представления и показы любимых картин", — говорится в сообщении пресс-службы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина в свою очередь отметила, что "на творчестве Владимира Семеновича (Высоцкого) и Леонида Иовича (Гайдая) выросло не одно поколение". "В "Зарядье" можно будет увидеть и услышать их знаменитые произведения, а заодно ощутить дух эпохи, в которой оба жили и работали", — цитирует Сергунину пресс-служба.

Программа субботы, как уточняется в сообщении, получила название "Москва. Кино. Высоцкий". В рамках нее для посетителей проведут иммерсивный спектакль "Парень из соседнего двора", где воссоздадут атмосферу жизни маленького московского дворика с песнями под гитару и игрой в домино. В 18:30 на сцене большого амфитеатра прочтут музыкально-познавательную лекцию, а в 20:00 начнется концерт, где прозвучат песни Высоцкого. В 21:30 в импровизированном кинотеатре "Под стеклянной корой" с редкой 35-миллиметровой пленки покажут картину "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

В воскресенье пройдет программа "Разговор со счастьем", посвященная Гайдаю. В рамках нее в пространстве "Снимается кино!" близ медиацентра разместится съемочная площадка с оборудованием, центром подбора актеров, режиссерской и операторской группами, гримерами, костюмерами. Любой желающий, пройдя кастинг, сможет сняться в известных сценах фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" или "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Вечером начнется концерт "Разговор со счастьем", где услышат песни из кинофильмов режиссера. После заката на площадке "Под стеклянной корой" зрители посмотрят комедию "Не может быть!".