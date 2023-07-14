"На получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта (море — ИФ) в управление поступило 292 заявления, по результатам рассмотрения которых, выдано 284 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии предполагаемого использования водного объекта в целях рекреации требованиям санитарных правил", — сказала она.

Кроме этого, Воронкова отметила, что на 14 июля текущего года в рамках социально-гигиенического мониторинга выполнено 2703 лабораторных исследований морской воды Азово-Черноморского побережья, в том числе на микробиологические показатели — 1021, санитарно-химические — 984, паразитологические — 538, вирусологические — 160.

"Исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям", — подчеркнула Воронова.

Ранее сообщалось, что с 9 по 11 июля по территории Большого Сочи прошли сильные ливни, которые спровоцировали подтопления в Хостинском и Адлерском районах Сочи, а также на федеральной территории (ФТ) "Сириус". В поселке Аше Лазаревского района курорта град повредил кровли соцобъектов, жилых домов и разбил десятки автомобилей.

Режим ЧС по-прежнему сохраняется в Хостинском и Адлерском районах Сочи, на ФТ "Сириус".