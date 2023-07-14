"Италия, Испания, Франция, Германия, Польша сталкиваются с мощнейшей жарой, на островах Сицилия и Сардиния температура может подниматься до 48 градусов по Цельсию — потенциально самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в Европе", — говорится в заявлении Европейского космического агентства, отслеживающего антициклон "Цербер", принесший в регион аномальную жару.

Ожидается, что на выходных температура на большей части территории Италии превысит отметку в 40 градусов по Цельсию, в Испании ожидают порядка 44 градусов.

В некоторых странах власти принимают меры, чтобы обезопасить население от воздействия аномальной жары. В частности, в Греции изменены часы работы госучреждений и частного сектора. Людей оповещают в СМС-сообщениях об опасности нахождения на улице. Власти Кипра призвали жителей остров избегать лесных массивов из-за опасности возникновения пожаров.

Вместе с тем, "Цербер", как ожидается, в скором времени ударит и по северу Европы. Так, в Арктике уже зарегистрировали накануне рекордно высокую температуру за историю наблюдений — 28,8 градусов по Цельсию на севере Норвегии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1964 году, когда термометр достиг 27,6 градусов по Цельсию.

Международный комитет Красного Креста призывает туристов в Европе проявлять крайнюю осторожность и обращать внимание на окружающих людей, в особенности на тех, кто наиболее уязвим к воздействию высоких температур, напоминая о том, что минувшим летом Европа уже столкнулась с аномальной жарой, и тогда ее жертвами по разным причинам стали порядка 60 тыс. человек.