"За шесть месяцев этого года пассажиропоток вырос почти на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Если же сравнивать с рекордным 2021 годом, по итогам которого мы немного недобрали до 4 млн пассажиров, то этот рост составляет порядка 9-10%. Поэтому по нашему краткосрочному планированию по итогам этого года мы можем выйти на более чем 4 млн человек, то есть поставить абсолютный рекорд. Но как сложится ситуация осенью и в начале зимы, сегодня никто не знает", — сказал Корытный.

"Увеличение пассажиропотока в регион мы связываем с тем, что он (регион — ИФ) объективно растет как потенциальное туристическое направление на фоне того, что многие аналогичные территории сегодня закрыты для авиасообщения. Неработающие аэропорты Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону способствуют нашему росту. Сегодня Калининград — одно из трех топовых направлений наряду с Сочи и Минеральными Водами, куда прилетают не только на отдых, но и на многочисленные деловые мероприятия, форумы и симпозиумы", — отметил гендиректор.

По его словам, основные направления, откуда в регион прибывают пассажиры, — это Москва и Санкт-Петербург. "Но появляются и новые, откуда раньше к нам не летали самолеты. Так, в этом году в нашем расписании есть Петрозаводск, Оренбург, Иваново", — добавил глава калининградского аэропорта.