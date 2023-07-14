На внутренних линиях перевезено 3,55 млн пассажиров (4% г/г), на международных — 794 тыс. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).

Общий пассажирооборот группы увеличился на 22%, до 11 млрд пассажиро-километров, занятость кресел снизилась на 1 процентный пункт (п.п.), до 85,4%.

За I полугодие пассажиропоток группы вырос на 22%, до 20,9 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в июне увеличился на 15%, до 2,3 млн человек, в том числе 1,7 млн перевезено на внутренних линиях. Пассажирооборот компании вырос на 23%, до 6,7 млрд пассажиро-километров.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".