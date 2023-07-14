"В сети начал работу сайт, посвященный гижигинской археологической экспедиции. На нем представлена краткая история Гижигинска — первого города на Колыме", — говорится в сообщении.

На сайте представлено несколько разделов, в которых можно увидеть фотографии экспедиции, оцифрованные артефакты, найденные во время раскопок, прочитать доклады, материалы и статьи с научных конференций.

Создали сайт специалисты Северо-Восточного государственного университета (СВГУ).

Руководит историческим проектом депутат Магаданской областной думы и председатель регионального отделения Русского географического общества (РГО) Александр Нестерович.

Как сообщалось, в минувшем году на месте старого Гижигинска — первого города в Магаданской области, исчезнувшего с течением лет, планируют создать этнодеревню.

Первый город на территории современной Магаданской области был основан казаками в устье реки Гижиги как Гижигинская крепость. Сам город исчез в 1920 году, и часть населения перебралась в село Гижиги. В прошлом году село отметило свое 270-летие.

Гижигинск имеет огромное значение для истории России. Здесь была открыта навигационная и казачья школа. Именно тут благодаря коменданту крепости Тимофею Шмалеву прошли русско-чукотские переговоры и Чукотка вошла в состав Российской империи.

Кроме того, в Гижигинске проходили крупные ярмарки и работала Российско-американская компания — город стал ее опорным пунктом на территории России. Примечательно, что первый русский "посол" в Японию поручик и исправник Адам Лаксман был жителем Гижигинска. Он и положил начало русско-японским торговым отношениям.