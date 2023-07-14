В их числе – руководители и сотрудники туристических компаний и ассоциаций, ведущие отельеры, экскурсоводы и организаторы экскурсий. Размер премии составляет миллион рублей.

"Туризм — один из драйверов развития экономики города, и профессионалы московской туриндустрии вносят огромный вклад в это движение вперед. Загрузка столичных отелей активно растет, обгоняя прошлогодние цифры, все больше туристов выбирают для отдыха российскую столицу. Такие результаты были бы невозможны без ежедневного труда туроператоров, экскурсоводов, сотрудников гостиниц и других мест туристического интереса. Премия в области туризма помогает подчеркнуть важность их заслуг", — сказал на церемонии вручения премий первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Мостуризма Евгений Козлов.

Фото: Пресс-служба Мостуризма

За вклад в развитие внутреннего и въездного туризма, эффективное межрегиональное взаимодействие по организации экскурсионных туров в Москву премией награжден заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко. В 2021 году туроператор в рамках туристических чартерных программ сформировал доступные по цене пакетные туры в Москву для жителей субъектов РФ. Также компания поддерживает проекты правительства Москвы, направленные на развитие туризма.

"Благодаря нашей совместной работе с органами власти Москвы и регионов десятки тысяч граждан России, в том числе дети, получили возможность путешествовать по стране и посетить столицу нашей Родины, насладиться ее красотами, познать ее великую историю. За последние 20 лет она действительно преобразилась. Несмотря на пандемию, санкционные ограничения, туризм не только выстоял, но и при такой синергии бизнеса и власти продолжает успешно развиваться", — отметил Сирченко на церемонии вручения премии.

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Среди победителей – члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, получившие премию за организацию подготовки гидов и экскурсоводов в Москве. Директор Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке Светлана Фарниева получила премию за организацию бесплатных мероприятий для семей. За организацию экскурсионных туров для детей школьного возраста премией награждена гендиректор туроператора "Виадук Тур" Лариса Федорова. Премию получил также гендиректор сети отелей "Азимут Хотелс" Максим Бродовский, топ-менеджеры экскурсионной автобусной компании "Сити Сайтсиинг Москоу", организующая водные экскурсии по Москве-реке компании "Флотилия" и другие представители отрасли.

Премия города Москвы ежегодно вручается в каждой отрасли, в том числе в области туризма. Впервые награждение состоялось в 2003 году. По итогам работы столичной туристической индустрии 2021 года премию получили семь человек. За все время в номинации "Туризм" победили более 140 специалистов.