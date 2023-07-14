"Девочка отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб и не вернулась с прогулки. Последний раз ее видели накануне вечером в нескольких километрах от озера Псенодах. Ночью 11 спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России выехали на поиски в район Майкопского перевала. Дополнительно утром на место в район происшествия из Сочи вылетел вертолет Ми-8 МЧС России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент поиски с воздуха результатов не принесли. Группировка спасателей высадилась у озера Псенодах и продолжает поиски на местности.