По предварительным данным, в пятницу около 11:00 в международном аэропорту Новосибирска по технической причине совершил вынужденную посадку аэробус А-320 Нео авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Иркутск — Сочи.

Самолет благополучно произвел посадку, на борту самолета находились 163 пассажира, в том числе 28 детей.

Авиакомпания заменила самолет на резервный.

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.