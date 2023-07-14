Сообщение о ДТП поступило в 7:21. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате грузовик опрокинулся и перевернулся.

В кузове находилось 14 неорганизованных туристов. Семь человек получили травмы, из них шестеро отказались от госпитализации, один человек госпитализирован. Погибших нет.

Сотрудники 5 пожарно-спасательной части Чемальского района отключили аккумулятор у автомобиля, предотвратив тем самым его возгорание. Также они оказали психологическую и медицинскую помощь пострадавшим.