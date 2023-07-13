«По данным туроператора, всего на момент приостановки деятельности проданы туры 1315 туристам. Часть из них воспользовались турами, находятся на отдыхе и имеют на руках обратные билеты. Общий объем задолженностей туроператора, в том числе по заездам июль-сентябрь составляет более 80 млн рублей. Из них по ковидным турам – 54 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, более 600 человек из общего количества клиентов компании – туристы, которые не смогли воспользоваться своими путевками из-за пандемии COVID-19. Поездки планировались в «недружественные страны», авиасообщение с которыми отсутствует из-за санкций. Это Чехия, Венгрия, Мальта, Франция, Италия и другие.

«Сейчас находятся за границей менее 20 туристов туроператора. У них оплачены обратные авиабилеты», — подчеркивают в АТОР.

Группа компаний «ВЕДИ» в четверг объявила об остановке деятельности из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Группа работала с 2002 года, специализировалась на турах в Европу, по России и в Азию. Ответственность перед туристами трех туроператоров, входящих в группу, суммарно застрахована на 11 млн рублей.