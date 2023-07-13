«Впереди нас ждет процедура банкротства. Оценить количество туристов мы пока не можем, безусловно, в индивидуальном порядке будем решать вопрос с теми, у кого запланированы ближайшие выезды. Финансовые проблемы будут с туристами, перед которыми мы не смогли выполнить обязательства», — сообщила она.

Лазарева добавила, что вывоз туристов из-за рубежа не потребуется.

«Мы продавали турпакеты с авиабилетами «туда-обратно» или наземное обслуживание, и тогда транспортную составляющую приобретал путешественник отдельно», — пояснила представитель холдинга.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отмечает, что само объявление об остановке деятельности не означает, что туристы могут обращаться за компенсациями.

«Необходимо прохождение определенных процедур. Только одно из трех юрлиц занимается выездным туризмом, а остальные ориентированы на внутренний. Объявление на сайте – это только часть действий, которые должен исполнить туроператор в соответствии со 132 ФЗ. Помимо этого он должен отправить заявление в Минэкономразвития, а та компания, которая занимается выездом, должна направить еще одно заявление в «Турпомощь». Ни того, ни другого пока нет», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм»

Группа компаний «ВЕДИ» в четверг объявила об остановке деятельности из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Группа работала с 2002 года, специализировалась на турах в Европу, по России и в Азию. Остановку деятельности туроператор объясняет неблагоприятными внешними обстоятельствами, среди которых пандемия, отсутствие авиасообщения со странами Евросоюза, санкции недружественных стран, проблемы с валютными платежами и скачками курса валют.

В группу входят три туроператора, два из которых занимаются внутренним и въездным туризмом, а один – международным выездным. Ответственность каждого из туроператоров по внутреннему туризму застрахована на 500 тыс. рублей, туроператора по выездному туризму «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» – на 10 млн рублей.