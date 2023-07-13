Московский туроператор «ВЕДИ ГРУПП» специализируется на внутреннем и въездном туризме, его ответственность перед туристами застрахована в компании «Боровицкое страховое общество» на 500 тыс. рублей. Договор страхования действует до 31 января 2024 года.

Туроператор «ВЕДИ КЛУБ» специализируется на внутреннем и въездном туризме, ответственность застрахована на 500 тыс. рублей в компании «АльфаСтрахование». Договор страхования истекает 7 ноября 2023 года. У компании есть представительства в Самаре, Уфе и Ростове-на-Дону.

Екатеринбургский туроператор «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» специализируется на выездном туризме, его ответственность застрахована в компании «АльфаСтрахование» на 10 млн рублей, договор действует также до 31 января 2024 года.

Кроме того, в фонде персональной ответственности «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» при ассоциации «Турпомощь» находится 3,1 млн рублей.

Как сообщалось, группа компаний «ВЕДИ» в четверг объявила об остановке деятельности из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта

Группа работала с 2002 года, специализировалась на турах в Европу, по России и в Азию. Остановку деятельности туроператор объясняет неблагоприятными внешними обстоятельствами, среди которых пандемия, отсутствие авиасообщения со странами Евросоюза, санкции недружественных стран, проблемы с валютными платежами и скачками курса валют.