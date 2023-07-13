«Получить китайскую туристическую визу значительно сложнее и дольше, чем российскую. Для этого нужно детально расписать маршрут по дням: что будут делать туристы, куда они поедут, в каких гостиницах будут жить. Это все нужно указать, несмотря на наличие ваучера от принимающей стороны. Зачастую приходится вносить правки, поэтому процесс получения визы затягивается», — рассказал он.

Как отметил Львов, получить китайскую визу по бизнес-приглашению сейчас проще, чем под туристическую поездку.

«Граждане Китая имеют возможность получать намного больше российских виз, чем граждане России – китайских. Поэтому туристические группы из России в КНР собрать довольно сложно, а запуск групповых безвизовых поездок между странами мог бы решить этот вопрос и обеспечить рост взаимных путешествий», — пояснил он.

По словам Львова, большинство россиян, которые едут в КНР сейчас – индивидуалы или деловые туристы.

«Получить китайскую визу по бизнес-приглашению проще. Если в приглашении какая-то неточность, туроператоры ее быстро исправляют, и гражданин может отправиться в поездку», — добавил Львов.

Между тем, эксперт отметил, что популярный у россиян остров Хайнань пока не готов к приему российских туристов. И дело не только в визовых препонах, но и в самой туротрасли Китая, которая изменилась за время пандемии коронавируса.

«Гостиницы покинул англоговорящий персонал, снизились стандарты объектов или же отели перепрофилировались под внутренний туризм. Восстановление китайского турбизнеса не успевает за темпами роста спроса на въездной туризм», — уточнил Львов.

По его словам, восстановление российско-китайского туризма займет еще какое-то время и, возможно, к 2024 году странам удастся наладить стабильный прием путешественников.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что ожидают перезапуска безвизовых поездок в июле. Речь идет о путешествиях, которые будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры из РФ и из КНР. Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания.