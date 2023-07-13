«Вынуждены сообщить об остановке деятельности группы компаний «ВЕДИ» по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта

Команда «ВЕДИ» более 20 лет создавала качественный и надежный турпродукт. Но события последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами европейского союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу», — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, прекращают деятельность три туроператора, входящих в единый федеральный реестр, – ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ», ООО «ВЕДИ КЛУБ», ООО «ВЕДИ ГРУПП».

В группе компаний заверяют, что продолжат работу, пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения.

«Список документов и порядок их подачи для получения страховой выплаты, а также сроки представления документов будут сообщены дополнительно. Просим агентства обязательно ознакомиться с информацией, которая будет размещена в личных кабинетах по каждой заявке с датами вылета с 14.07.2023 и позднее», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что по части заявок услуги поставщикам оплачены, и туристы смогут ими воспользоваться. Информация по таким заявкам также будет размещена в личных кабинетах.

Группа компаний «ВЕДИ» работает на туристическом рынке более 20 лет – с 2002 года. В нее входят два туроператора в Москве и Екатеринбурге, а также представительства в Самаре, Ростове-на-Дону и в Уфе. Компания специализируется на турах по России, в Европу, страны СНГ и Азии. По информации компании, с ней сотрудничают 15 тыс. туристических агентств из всех регионов России.