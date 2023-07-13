Каждые выходные из Самары он будет отправляться с 10:35, в обратном направлении — в 16:13. Время в пути составит 2 часа 5 минут.

"Предусмотрены остановки на станциях "Стахановская", "Пятилетка", "Средневолжская", "Ягодная", платформа им. Валерия Грушина, "Волжская Жемчужина" и "Жигулевское Море", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального правительства, в составе "Грушинского экспресса" шесть вагонов вместимостью 400 пассажиров.

"В 2008 году поезд прошел капитальные ремонт, и в этом году ему присвоен статус "Исторический подвижной состав" (в этом году составу исполнилось 45 лет — ИФ). Он уникален тем, что таких составов осталось в России всего два — еще один в Санкт-Петербурге", — приводятся в сообщении слова главного инженера Куйбышевской дирекции мотор-вагонного подвижного состава Александра Черкасова.

Как сообщалось, туристический ретропоезд "Грушинский экспресс" начал курсировать по маршруту Самара — платформа им. Валерия Грушина — Жигулевское море во время Грушинского фестиваля летом 2022 года, а затем в ежедневном формате до 30 сентября 2022 года перевозил пассажиров между Самарой и станцией Курумоч (от станции отходит ветка в аэропорт — ИФ).

В этом году поезд перевозил пассажиров по маршруту Самара — платформа Грушина — Тольятти во время "Грушинского фестиваля", который прошел с 29 июня по 2 июля.