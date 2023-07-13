"В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать уже с 13 июля. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, введение режима ЧС в лесах позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за пожара в селе Шайдуриха сгорело 41 строение, один человек погиб, двое пострадали. Режим ЧС в лесах региона уже вводился, когда в области весной и в начале лета действовали крупные природные пожары.