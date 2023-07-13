"За последние годы фестиваль стал самым популярным событийным мероприятием в Арктической зоне Российской Федерации. "Териберка" — призер национальной премии Russian Event Awards, в 2023 году фестиваль второй раз подряд был включен в ТОП-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России -2023", проводимого Минпромторгом России", — сообщает "Росконгресс".

Дискуссионная площадка "Диалоги" пройдет в нулевой день фестиваля в пятницу в Мурманске. Она будет включать в себя три сессии, посвященные формированию туристических маршрутов, разработке единых инструментов модернизации сферы туризма и роли муниципалитетов в развитии туризма России.

В частности, участники деловой программы обсудят сотрудничество арктических регионов в развитии межрегиональных маршрутов, лучшие практики развития туризма в регионах, развитие инфраструктуры и логистики в Арктике, перспективы открытия межрегиональных авиарейсов и круизов.

Как сообщалось, по данным комитета по туризму Мурманской области, на фестивале ожидается более 10 тыс. гостей.

Особенностью традиционной гастрономической площадки станет участие рестораторов из Приморского края, приглашенных в рамках проекта "Гастрономическая карта России". Гости фестиваля смогут попробовать как северную кухню, так и дальневосточную. Всего в Териберке ожидается более 30 рестораторов.

Также в программе фестиваля кинопоказы, экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".