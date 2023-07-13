Поправки вводят в административный кодекс республики статью 2.21 о наказаниях за "несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима базовой готовности".

Новая статья предусматривает штрафы для граждан в размере от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для организаций — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении граждане будут оштрафованы на 5 тыс. рублей, должностные лица — на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил депутатам, что Татарстан вводит такие штрафы первым из российских регионов.

Глава надзорного ведомства напомнил, что в соответствии с указом президента РФ в Татарстане с осени 2022 года действует режим базовой готовности, для обеспечения которого республика запретила бесконтрольное использование беспилотных воздушных судов в частных целях. Под запретом оказались любые полеты беспилотных судов, кроме тех, что осуществляются органами власти, их подведомственными организациями, или по договору с ними.

При этом в федеральном законодательстве отсутствует ответственность за нарушение предписаний, введенных в регионах для обеспечения режима базовой готовности, отметил прокурор.